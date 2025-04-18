澳洲2右翼圖接近總理被攔

澳洲兩名右翼人士周二試圖接近總理阿爾巴內塞，遭安保人員阻攔。阿爾巴內塞周三表示，相關事件不會阻止他與民眾互動。初步調查顯示，兩名男子均與右翼組織有關，均未攜帶武器，無迹象顯示有意傷害阿爾巴內塞。由於阿爾巴內塞競選計劃及行動都是嚴格保密，兩人如何獲知其所在地點仍有待調查。（綜合報道）