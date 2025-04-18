加國大選辯論 總理聚焦美關稅
【本報綜合報道】加拿大國會選舉本月28日舉行，首場選舉辯論周三拉開序幕，總理自由黨黨魁兼卡尼與在野保守黨黨魁博勵治等黨派領袖同台交鋒。博勵治批評卡尼將重蹈前總理杜魯多覆轍，卡尼則強調關鍵是對抗美國關稅和吞併威脅。民調顯示自由黨支持度領先。
自由黨支持度領先
辯論以法語進行，卡尼強調國家正處於其一生中最嚴重危機，必須以強硬態度對抗美國總統特朗普。他認為特朗普尊重實力、了解世界和私營部門如何運作的人，而自己曾擔任過英倫銀行總裁，是能夠與之較量的危機管理者。
博勵治則聚焦生活成本問題，並表明儘管無法控制特朗普，但加拿大可以管理經濟，推翻使國家依賴美國的自由主義政策。
自由黨在杜魯多帶領下執政超過9年後民望低迷，卡尼接任後解散國會提前選舉，外界原先預期保守黨將上台執政。惟面對特朗普關稅和吞併威脅下，選民更加關注貿易政策，不滿保守黨未夠重視對抗美國。最近民調顯示，62%受訪加拿大人認為卡尼是與特朗普談判最佳人選。
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