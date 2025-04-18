加國大選辯論 總理聚焦美關稅

自由黨支持度領先

辯論以法語進行，卡尼強調國家正處於其一生中最嚴重危機，必須以強硬態度對抗美國總統特朗普。他認為特朗普尊重實力、了解世界和私營部門如何運作的人，而自己曾擔任過英倫銀行總裁，是能夠與之較量的危機管理者。