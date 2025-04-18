英官指錯准華投資 中方斥荒唐

【本報綜合報道】英國政府日前通過緊急立法接管中國資本持有的英國鋼鐵公司，阻止其煉鋼高爐關停，英國商業及貿易大臣韋諾韜稱過往允許中國投資戰略產業是錯誤。中國駐英國使館周三不點名批評英國個別政客反華言論，敦促英國切實保障在英中資企業合法正當權益。

中國駐英國使館發言人批評，英國個別政客的反華言論極其荒唐可笑，反映他們傲慢、無知和扭曲心態。敬業集團是中國民營企業，基於市場原則在英國開展商業投資，自主營運。英鋼在敬業2020年收購之前就已多年虧損，並於2019年進入破產清算階段。敬業接管後對英鋼注入巨額資金，如非敬業介入，英鋼工人可能早已面臨失業風險。

發言人提到，根據英國政府淨零排放戰略，以鐵礦石煉鋼的鋼鐵企業需於2035年實現淨零排放，為此，包括英鋼在內的英鋼鐵企業均同英政府談判尋找脫碳轉型路徑。其中威爾士塔爾博特港鋼鐵廠於2024年7月關閉該廠高爐，此次英鋼計劃關停高爐並建設電弧爐是正常決策，其就轉型投資與英政府開展談判可以理解。

促英保障權益 中方強調，任何把商業問題政治化、進行惡意炒作的言行都會損害中國企業對英國投資的信心，損害中英經貿合作，敦促英國政府遵循公平公正非歧視性原則，切實保障在英中資企業合法正當權益，同時希望英國政府繼續與敬業協商談判，積極尋找各方均能接受的解決辦法。中方將繼續關注事態發展。