烏通過再延戰時狀態90天至8‧6

烏克蘭總統澤連斯基周二向國會提交總統令草案，要求再次延長國家戰時狀態和軍事動員90天，國會周三投票通過。根據草案，烏克蘭國家戰時狀態和軍事動員將在5月9日到期後，延長至8月6日。這是自2022年2月俄烏開戰以來，烏克蘭國會第15次批准延長法令。（綜合報道）