伊朗明與美特使再會面 拒妥協核濃縮底線

以傳擬5月攻伊朗核設施 特朗普反對 伊朗外交部周三證實，伊朗外長阿拉格奇與美國政府中東問題特使威特科夫明日將於意大利羅馬舉行第二輪核問題談判。另一方面，美媒指以色列原本計劃最快下月軍事打擊伊朗核設施，惟美國總統特朗普傾向與伊朗談判核協議，故反對以色列採取行動。

威特科夫日前先是指美方希望限制伊朗濃縮鈾濃度不超過3.67%，後來又改口稱要全面禁止濃縮鈾和武器化。阿拉格奇周三稱美方立場搖擺不定無助於談判，會等待在談判期間了解美方真實立場，伊方會冷靜地參與談判，不受任何陣營影響。他強調，伊朗為和平能源進行核濃縮是真實而真誠的，準備好就潛在擔憂建立信任，但表明濃縮問題不可談判。

伊朗外長及卡塔爾國王訪俄 另外，阿拉格奇昨日抵達俄羅斯莫斯科展開正式訪問，他將與俄羅斯官員舉行會談，並向俄羅斯總統普京轉交伊朗最高領袖哈梅內伊的親筆信。伊朗駐俄羅斯大使賈拉利透露，阿拉格奇此行將推進伊俄雙邊關係、區域合作以及國際舞台互動。卡塔爾國王塔米昨日亦抵達莫斯科，預料將和普京討論烏克蘭及中東問題。克里姆林宮發言人佩斯科夫形容，塔米會和普京展開非常認真的討論。

另一邊廂，國際原子能機構（IAEA）總幹事格羅西周三指，伊朗擁有足夠材料製造大量炸彈，但仍未擁有核武，這就像拼圖，他們手裏有碎片，總有一天可以拼在一起，要實現這目標還有很長的路要走，惟離目標不遠，外界須接受這一點，過去4年伊朗取得顯著進展。

IAEA冀參與美伊談判進程 格羅西強調，IAEA應該參與美伊談判進程，因為IAEA有責任核查伊朗核計劃。

美媒引述知情官員報道，以色列已制訂多項襲擊計劃，幾乎全部需要美國支援，目標是把伊朗開發核武的進度推遲一年或以上。惟伊朗軍事和經濟能力最近被削弱，特朗普政府內部對應以外交手段解決伊朗問題，抑或支持以色列動武有爭論，最終在伊朗釋出願意談判的信號後，華府最終達成粗略共識，更傾向循外交解決，暫時反對以色列襲擊伊核設施的軍事行動。

報道認為，這場長達數月的辯論，凸顯了美國政府內部強硬派與其他閣僚之間的分歧。以色列總理內塔尼亞胡本月3日曾與特朗普通電話討論伊朗問題，特朗普直接邀請他訪美，內塔尼亞胡於是在本月7日到白宮討論此事。在會上，特朗普表明美國不會支持襲擊伊朗。由於美國反對，以色列轉而專注於針對伊朗特定設施的秘密破壞行動和暗殺伊朗核科學家。本報綜合報道

美國與伊朗進行核談判。圖為伊朗核設施人員工作。（Getty Images圖片） 伊朗外長 阿拉格奇 美國總統 特朗普 以色列總理 內塔尼亞胡 美國特使 威特科夫