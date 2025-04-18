機艙內 婦砸傷 指旅客間糾紛 海航拒認責任

遭跌落行李斷肋骨 家屬質疑有過失 海南航空日前有女乘客在機上遭其他旅客跌落的行李箱擊中，導致肋骨骨折。遇事傷者家屬希望肇事方賠償醫藥費合共4.9萬元（人民幣‧下同，約5.3萬港元），並要求海航承擔責任。惟航空公司表示，事件是旅客個人行為，不屬於航空公司的責任。

涉事59歲女乘客上月26日獨自乘坐海航HU7739航班，從廣東深圳飛往陝西漢中。飛機降落後，有旅客起身拿行李時沒接好，行李箱的輪子砸中女乘客的肩膊，並導致她的右胸壓到座位扶手。事後她右胸4條肋骨骨折，需接受手術。由於事發時空中服務員不在場，事後由機場人員代為報警。

向肇事方索賠逾5萬元被拒 女乘客的女兒王麗（化名）發文要求肇事方賠償包括醫療費、誤工費等共4.9萬元，對方不同意；女乘客家屬打算循司法途徑向肇事方家屬索償。肇事方家屬劉先生周二強調，並非不處理或逃避，只是希望女乘客一方合理評估賠償費用，「一次性賠償4.9萬元的方案，我認為並不合理。」

律師：航空公司有安保義務 女乘客家屬又向中國民用航空局和航空公司投訴，指海航應急處理不當且未盡到保證乘客安全的義務，事發時未確認傷者傷勢，記錄爭議雙方和目擊乘客聯絡方式，認為海航應承擔次要責任。海航周三回覆內媒表示：「飛機機艙內沒有任何監控設備，這屬於旅客之間的糾紛，當時乘務員已進行相關處置，這不屬於航空公司的責任。」

海航工作人員周三向另一內媒表示，公司第一時間介入處置，並配合警方調查，將根據調查結果做好後續處理。有律師指出，航空公司通常對乘客在機上期間負有安全保障義務。在此次事件中，海航以「這屬於旅客之間的糾紛」為由，認為自己無責，這種看法不合理；航空公司作為公共場所管理者、經營者對乘客負有安全保障義務，如果航空公司在服務過程中存在過錯，沒有及時提醒乘客安全取放行李、在管理上存在失職等，航空公司也應該承擔一定責任。本報綜合報道