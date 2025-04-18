台擬購30美製攻擊型黑鷹機
【本報綜合報道】台海緊張形勢有增無減之際，台灣陸軍航空特戰指揮部擬採購30架美國製攻擊型黑鷹直升機，增加地獄火導彈、火箭的發射平台數量，強化打擊能力。
增地獄火導彈發射平台
台媒昨日報道，台軍地獄火導彈數量相當多，但能掛載的平台僅有阿帕奇、眼鏡蛇兩款攻擊直升機，以及OH58D直升機。通用型黑鷹直升機雖然數量較多，卻沒有配備可發射導彈、火箭的掛架及系統。一旦台海爆發戰爭，攻擊直升機因損失而導致發射導彈、火箭的空中平台數量減少。消息人士透露，除了購買攻擊型黑鷹直升機，台軍還計劃改裝通用型黑鷹直升機，具備發射導彈、火箭等功能。台灣向美國購買60架黑鷹直升機，其中陸軍配有30架、空軍14架、內政部空勤總隊14架。陸軍航特部的黑鷹直升機均為通用型，機上僅兩側可安裝重機槍。
攻擊型黑鷹直升機由生產商西科斯基公司2019年起研發，具有4個硬掛點搭載地獄火導彈、火箭彈GAU19加特林重機槍、M134迷你炮機槍。若兩側艙門也加裝機槍，最多可同時攜帶6組武器升空。
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