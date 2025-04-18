柯文哲術後首提訊 近百支持者聚集

【本報綜合報道】台灣台北地方法院審理京華城及政治獻金案，昨日再度召開準備程序庭，提訊在押的前台北市長柯文哲，他再度光頭現身，有支持者周三晚已到法院門口排隊旁聽證候補。今次是他本月初在台北醫院接受手術後，首度被法院提訊出庭。

柯光頭現身 柯文哲昨日上午被押解抵達法院，神情肅穆。其妻子陳佩琪亦於上午9時許抵達法院，面對媒體始終保持沉默，未發一語。控辯雙方圍繞偵訊過程與證據勘驗交鋒，柯文哲與律師團如何回應檢方起訴犯罪事實備受關注。柯的律師團主張，同案被告彭振聲與邵琇珮遭不當訊問，質疑檢方威逼作供；檢方則否認抹黑，聲請勘驗外置式硬碟與偵訊光碟，惟涉私隱的內容將排除公開播放。

柯文哲支持者周三起漏夜排隊，取得59張旁聽證。昨日開庭前，法院博愛路意見表達區已聚集近百名支持者，警方派出40名警力在現場維持秩序。上午9時半開庭後，部分未能進入法庭的支持者選擇離去，但仍有約30人堅守在意見表達區，手持「放人」標語，表達對柯文哲的支持。