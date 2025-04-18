持刀向日母子施襲 殺保母兇手伏法

江蘇省蘇州市去年發生日本母子遇襲受傷案，一名試圖阻止行兇的校車保母死亡，52歲兇手周加勝故意殺人罪成，今年1月在蘇州市中級人民法院被判死刑。日媒周四報道指，周加勝周三已正式伏法。

事發於去年6月24日下午4時左右，周加勝用刀襲擊在巴士站等候日本人學校校巴的一對日本母子，上前制止的54歲校巴保母胡友平中刀死亡，事後獲授「蘇州市見義勇為模範」稱號。中國外交部發言人毛寧對胡友平的不幸離世表示哀悼，表揚她體現了中國人民的善良和勇敢，反映中國人見義勇為、勇於助人的精神。

判詞沒提及日本 周加勝事後被刑事拘留，並於去年11月29日被起訴，今年1月開審及判刑。被告供稱無業，案發前從安徽省來到蘇州，因債務纏身、厭倦生活，進而做出隨機襲擊的極端舉動。法庭判決指出，被告行兇導致包括小童在內的3人死傷，罪行極其惡劣，社會影響重大，但判詞沒有提及日本。

日本駐上海總領事館今年2月指出，中方表示，被告未在規定期限內提出上訴。當時報道指出，中國中級人民法院判處死刑的一審案件，即使被告不上訴，也要在高級人民法院復核後，報請最高人民法院核准。不過，當局至今仍沒法釐清兇手是否是故意針對日本人下手，動機細節依然成謎。本報綜合報道