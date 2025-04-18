華輸美貨櫃量急降 至少80航次取消

【本報綜合報道】受中美貿易戰影響，由中國運往美國的貨櫃數量急劇下降。美媒周三報道，海運公司鴻安船務（HLS）已記錄到80個由中國出發的航次取消，日本海洋網聯船務（ONE）原本計劃5月恢復一條來往中國至北美的航線，現時亦已煞停。

日企煞停恢復中國至北美航線 中國佔美國總體貨櫃進口約30%，如果只計來自亞洲的貨櫃的話，佔比高達約54%。按照目前趨勢，如果每艘船運載8,000至1萬個標準箱，則預計將減少64萬至80萬個貨櫃，並將引發一系列連帶影響，包括港口裝卸營運減少、可收取處理費費用降低，以及貨車、鐵路和倉庫的貨櫃和運輸量下降。另外，預計愈來愈多遠洋運輸公司還會調整或取消航線，相關航線通常需要數月的規劃，影響美國對亞洲的出口。

投資銀行Stifel全球物流分析師布魯斯‧陳（Bruce Chan）表示，關稅政策為消費者需求帶來很大的不確定性，加上新冠疫情陰霾才剛剛散去不久，零售商在庫存方面一直採取保守策略，這種不確定性開始體現在跨太平洋航線的貨櫃船上，可能導致最早下月入境貨櫃的進口量出現兩位數的下降。