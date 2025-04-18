韓電動車電池企業 紛撤與華企合資

【本報綜合報道】南韓傳媒昨日報道，在電動車需求階段性停滯及美國對華政策不確定性加劇下，南韓電動車電池企業紛紛延後或取消與中國企業的合資計劃。

韓媒指，LG新能源與浙江華友鈷業股份有限公司設立的鋰電循環回收合資公司已延後工廠建設計劃。兩間公司於2023年8月舉行合資簽約儀式，宣布在江蘇南京與浙江衢州分別投建前處理與後處理工廠，原計劃於2023年下半年動工、2024年底正式投產。但在電動車需求停滯的影響下，截至目前仍未開工。LG新能源計劃維持與華友鈷業的策略性合作關係，並根據市場狀況推動工廠建設。公司相關人士表示，確實因市場變化調整部分計劃，但回收業務的合作仍在進行。