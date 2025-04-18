華將召安理會會議 勢譴責美關稅霸凌

中國在這場非正式會議的概念說明，所有國家，特別是發展中國家，都是單邊主義及霸凌行為的受害者，美國將關稅作為極限施壓的工具，嚴重違反國際貿易規則，並對世界經濟及多邊貿易體系造成劇烈衝擊及震盪，為全球和平與發展的努力抹上陰影。

在北京，外交部發言人林劍昨日表示，近期美國罔顧多邊貿易談判達成的利益平衡結果，打着所謂「對等」、「公平」的旗號濫施關稅，嚴重衝擊全球經濟秩序和多邊貿易體制，嚴重損害各國利益和福祉，這種單邊主義和強權霸凌行徑也給聯合國和多邊主義事業帶來前所未有的困難和挑戰。中方支持國際社會利用包括安理會在內的各種平台討論，深化對單邊主義和霸凌行徑危害的認識，重申對多邊主義以及《聯合國憲章》宗旨原則的承諾，為加強聯合國作用，維護各國正當發展權益，凝聚共識。