應對關稅成本增加 跨境電商平台漲價

中國商務部發言人 何咏前

另縮美國廣告開支 外交部指美玩弄數字 英媒昨日報道指，因應美國總統特朗普推出全面關稅並打擊對低價值進口，推高公司成本，中國快時尚跨境電商平台Shein和拼多多旗下的Temu將於下周五開始提高價格。另外，針對白宮網站發布中國目前面臨最高達245%關稅，外交部發言人昨日再回應稱，如果美方繼續玩弄關稅數字遊戲，中方將不予理會。

Shein和Temu本周在致顧客的信函中，幾乎一致宣布下周上調售價，並鼓勵顧客把握「今天的價格」趁早購買商品。信中指出，由於近期全球貿易規則和關稅的變化，公司營運成本有所上升，為了在不影響品質的情況下繼續提供顧客喜愛的商品，故決定調整價格。

另有報道指，Shein和Temu大幅削減美國廣告開支。據估算，Temu截至周日的前兩周，將其在Meta、X、YouTube等社交媒體平台上的支出較上月平均減少31%。截至周三，Temu在全球Meta平台投放了約2.7萬個廣告，其中在美國的Meta平台只投放了6個。

中方再斥霸凌伎倆 白宮網站周二發布關於232調查的事實清單，稱由於中方反制美國關稅，中國目前面臨最高達245%關稅。中國外交部發言人表示已注意到有關報道，至於245%這個數字是怎麼來的，應去問美方。中方此前已強調，美方對華輪番加徵畸高關稅已淪為數字遊戲，在經濟上已無實際意義，只會更加暴露出美方將關稅工具化、武器化，搞霸凌脅迫的伎倆。發言人重申，關稅戰、貿易戰沒有贏家，中方不願打，但也不怕打。倘若美方執意繼續實質性侵害中方權益，中方將堅決反制，奉陪到底。

翻查上述的白宮事實清單，美方後來已補回245%關稅稅率的涵蓋稅項，解釋包含了125%對等關稅、因芬太尼問題開徵的20%附加關稅，以及對特定產品加徵的7.5%至100%不等301調查懲罰性關稅。一名白宮官員表示，電動車和注射器均被徵收100%的301條款關稅，所以疊加附加關稅和對等關稅，總關稅達到245%左右。

促美停止極限施壓 另外，中國商務部昨日在記者會上，回應有關美國對華實施關稅的問題。該部門發言人何咏前表示，中美商務部門一直保持工作層溝通，中方對與美方進行經貿領域磋商持開放態度，單邊加徵關稅措施完全由美方發起，解鈴還須繫鈴人。中方敦促美方立即停止極限施壓，停止脅迫訛詐。

對於美國提高小額包裹關稅，她稱跨境電商是契合全球消費發展趨勢、匯集億萬消費者的新型貿易方式，相關領域政策調整應以便利化為方向。中方願與各國加強交流合作，共同促進跨境電商健康、可持續發展。本報綜合報道