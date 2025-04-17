華研最細人工心 7歲男童湖北植入

【本報綜合報道】中國湖北省武漢市華中科技大學同濟醫學院附屬協和醫院團隊上月30日替一名7歲終末期心臟病男童，成功植入由中國自主研發、全球首個體積最小、重量最輕磁懸浮雙心室輔助裝置。

僅45克 較同類產品小一半 該院心臟大血管外科主任董念國教授團隊等，歷時3年研發上述僅45克重人工心，其泵體直徑只有2.9厘米。此外，人工心成功降低能耗，電池續航力更長；穩定性更強，能滿足患者急轉運安全需求；轉速調控更精準，範圍為每分鐘1,500至3,600轉，可根據患兒實時循環支持需求調節，避免過度泵血導致功能損傷。

手術耗時5小時，人工心令受術病童重啟有力心跳，術後心肺功能、肝功能恢復良好，得以爭取時間，支撐至換心續命。該裝置比全球最小體積同類產品再小一半，首次在低齡、低體重患兒體內構建起穩定血液循環系統，突破兒童磁懸浮機械循環輔助禁區，不僅填補全球兒童心衰磁懸浮心室輔助空白，更首次向世界提供兒童終末期心臟治療中式方案。