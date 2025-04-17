兩岸國際

日本總人口連續14年下降

日本總務省周一公布的最新人口數據顯示，日本少子老齡化、人口向東京圈單向集中的趨勢進一步加劇。截至2024年10月1日，日本總人口約為1.238億，較上年減少約55萬，已連續14年下降。報道指，數據再次提醒，日本人口前景有多麽黯淡，並拉響其社會福利體系可持續性的警報。（綜合報道）
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