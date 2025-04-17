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白宮撤媒體固定採訪席
美聯社拒絕按要求將「墨西哥灣」改稱「美國灣」，白宮今年2月起禁止其採訪，法官日前下令解除。儘管美聯社記者周二重新獲准採訪白宮活動，但白宮同日宣布取消日常採訪活動固定席位，美聯社等3大通訊社需與其他媒體定期輪換。（綜合報道）
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