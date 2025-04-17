哈佛拒遵改革要求 特朗普威脅撤免稅

【本報綜合報道】美國哈佛大學日前拒絕接受政府提出的改革要求，以應對反猶太主義，其後由司法部、教育部等機構組成的打擊反猶主義聯合工作組宣布，凍結哈佛大學22億美元（約171億港元）多年期撥款，以及6,000萬美元（約4.7億港元）多年期合約款項。美國總統特朗普威脅要取消該校的免稅地位。

政府官員上周五去信哈佛大學，要求進行有意義的治理改革與重組，包括削弱學生和教職員在校務中的權力；採用並實施基於能力的招聘和錄取政策，停止一切基於種族、膚色和國籍等因素的優待；改革國際學生的招生流程，避免錄取敵視美國價值觀和制度的學生，包括支持恐怖主義或反猶主義的學生；關閉所有多元化、公平與包容政策相關的項目。