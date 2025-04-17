韓執政黨11人 競逐總統提名初選

國民力量前黨魁 韓東勳

【本報綜合報道】距離南韓總統選舉尚有一個半月時間，執政國民力量周二公布，共有11人報名參加總統選舉黨內初選，署理總統、國務總理韓德洙未有參選。黨選舉管理委員會昨日公布晉級首輪初選候選人名單，首輪初選投票下周一至下周二以100%民調方式舉行，下周二公布得票前4候選人晉級第二輪。

下周辦民調投票 4人晉級 11人分別是前國會議員候選人姜聲顯、僱傭勞動部前部長金文洙、瑞永大學前客座教授金民淑、議員羅景垣和安哲秀、前議員梁香子、仁川市長劉正福、慶尚北道知事李喆雨、民族統一促進本部前公報室長丁一權、國民力量前黨魁韓東勳及大邱前市長洪準杓。

當結束首輪初選後，第二輪初選將於本月27日至28日舉行，黨員投票及民意調查佔一半，同月29日公布結果。若有候選人得票過半，將直接成為候選人。若第二輪未出現過半得票者，國民力量下月1日至2日將採用第二輪初選投票方式舉行最終初選投票，並於下月3日召開全黨大會，確定最終總統候選人。