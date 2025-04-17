尹錫悅懶理預算不足 官邸奇侈大浴

公帑購貓架運私宅 夫婦二人隨時違法 韓媒周一報道，被彈劾下台的南韓前總統尹錫悅在任內以公帑為首爾漢南洞總統官邸購置昂貴貓爬架和豪華浴缸，承攬工程的室內裝修公司曾為其妻金建希提供贊助。尹錫悅夫婦上周五遷出總統官邸，將物品搬回首爾瑞草區私邸時，韓媒拍到懷疑上述貓爬架獲轉移上貨車運走，可能違法。

知情人士透露，尹錫悅夫婦共飼養5隻貓和6隻狗，尹錫悅2022年5月把總統官邸從青瓦台遷至首爾漢南洞時，室內裝修公司21Gram向行政安全部提交合約明細，當中包含價值500萬韓圜（約2.71萬港元）貓爬架，今次被拍到的貓爬架可能是同一個。報道還指，21Gram無擴建資格，通過非公開方式承攬總統官邸施工工程。此外，尹錫悅夫婦當時根據市場價格，為官邸浴室訂製頂級檜木浴缸，尺寸比原計劃縮小後仍是普通浴缸約兩倍，材料費就高達2,000萬韓圜（約10.8萬港元），工程由多間承包商分別負責。

由行政安全部預備金填補 由於總統室預算無法承擔，官邸裝修費用大部分由行政安全部約13億韓圜（約705萬港元）預備金及約20億韓圜（約1,085萬港元）轉用預算填補。國會行政安全委員會相關人士批評，此前因預算不足而動用行政安全部預算已引發爭議，沒想到購置寵物遊樂設施的費用居然也來自公款。根據企劃財政部相關訓令，官邸消耗物品均需由使用者自行承擔，不得使用國家預算。若確認尹錫悅夫婦把預算購置貓爬架並私自拆卸帶往私邸，則可能構成挪用公款罪。

警擬搜查總統辦取證受阻 另外，南韓警察廳國家偵查本部戒嚴特別偵查組昨日試圖到總統辦公室搜查，計劃對加密電話伺服器、總統警衞處辦公室和公館取證，以調查尹錫悅和總統警衞處處長金成勳涉嫌妨礙警方執行拘留令一案。在與總統警衞處對峙多個小時後，警方的搜查行動在當日晚上再次宣告失敗。本報綜合報道