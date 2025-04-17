傳美反對G7譴責俄空襲烏 免影響談判

烏克蘭聲稱，俄羅斯周日向蘇梅參加教堂崇拜的民眾發射兩枚短程彈道導彈，其中一枚裝有集束彈藥。俄方則指，襲擊是針對當地集結的烏克蘭軍事指揮人員，造成60多名軍人死亡。美國總統特朗普周日公開形容襲擊可怕，並指他被告知是俄羅斯犯了錯誤。