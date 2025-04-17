傳美反對G7譴責俄空襲烏 免影響談判
【本報綜合報道】俄羅斯周日空襲烏克蘭蘇梅市造成大量傷亡，美媒周二報道指美國反對七國集團（G7）發聲明譴責俄羅斯，理由是希望俄烏停火談判保持正軌。
G7原本計劃譴責俄羅斯攻擊蘇梅反映俄方決心繼續戰爭，但美國政府拒絕簽署聲明，因其正努力為談判停火保留空間，而G7輪值主席國加拿大強調若果沒有美方支持，聲明就不可能推進。
烏克蘭聲稱，俄羅斯周日向蘇梅參加教堂崇拜的民眾發射兩枚短程彈道導彈，其中一枚裝有集束彈藥。俄方則指，襲擊是針對當地集結的烏克蘭軍事指揮人員，造成60多名軍人死亡。美國總統特朗普周日公開形容襲擊可怕，並指他被告知是俄羅斯犯了錯誤。
美促烏償還戰爭援金擬大減
另外，美媒周三引述消息報道，美國在烏克蘭礦產協議談判態度軟化，要求烏方償還戰爭援助金額從3,000億美元（約2.34萬億港元）減至約1,000億美元（約7,800億港元），接近基輔政府估值。美烏團隊上周會談聚焦協議草案細節，無政府高層人物參與。知情人士指，雙方律師本周將繼續工作，以盡快完成草案。兩國本周將再舉行線上會議，基輔任務包括提供該協議可能啟動的具體項目詳情。
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