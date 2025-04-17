以提停火6周 換哈馬斯解除武裝遭拒

【本報綜合報道】英媒周二報道，以色列上周向調解國家提交最新停火提案，承諾在加薩地帶停火6周，換取巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯解除武裝，並釋放一半仍然存活的人質，是以色列首次用哈馬斯解除武裝作為停火條件。巴勒斯坦高級官員透露，由於以色列並未承諾結束戰爭或從加薩撤軍，哈馬斯已完全拒絕提案。

報道指，以色列提交最新停火提案後，哈馬斯代表團已在開羅會見埃及情報官員，哈馬斯曾提出釋放5名人質以換取延長停火，並指人質數量可再商討。埃及向哈馬斯提出修改後的方案，哈馬斯正在考慮。以色列高級安全官員透露，當局評估停火協議可在兩至3周內達成，但目前仍然存在很大分歧。以方希望哈馬斯釋放19名人質，以色列和美國正在協調，軍事壓力正在產生效果。

以軍空襲加薩醫院 1死9傷 以色列國防軍周二繼續空襲加薩，造成汗尤尼斯科威特野戰醫院一名安保人員死亡、9人受傷，包括醫院工作人員和病人。以軍聲稱空襲目標是哈馬斯小組頭目和戰區指揮官，並使用精確彈藥減輕破壞。聯合國人道主義事務辦公室指出，加薩人道形勢可能是以巴戰事爆發以來最差，以色列封鎖物資進入加薩可能違反國際人道法。