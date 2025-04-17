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日車企本田部分生產線移美
負責對美關稅談判的日本經濟再生擔當大臣赤澤亮當地周三抵達美國華盛頓，周四將與美國財長貝森特和貿易代表格里爾會面，展開關稅談判。在談判前夕，因應美國對進口汽車開徵25%關稅，日本汽車製造商本田周三宣布把部分生產線轉移到美國。日產則宣布，會重新評估美國工廠的減產計劃。（綜合報道）
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