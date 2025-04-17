李成鋼任華商務部國際貿談代表
【本報綜合報道】國務院周三任免國家工作人員，中國常駐世貿組織代表李成鋼獲任命為商務部國際貿易談判代表、副部長，接替王受文。
2021年2月起常駐世貿組織
另外，陳曉東免除外交部副部長職務，任命為國家國際發展合作署署長，原署長羅照輝被免除職務。許甘露被免除公安部副部長、國家移民管理局（中國出入境管理局）局長職務，由王志忠接任國家移民管理局（中國出入境管理局）局長。
資料顯示，現年58歲的李成鋼是安徽太湖人，1989年從北京大學法律系畢業後進入對外貿經濟合作部工作，歷任反傾銷調查處副處長、處長，商務部進出口公平貿易局壁壘調查處處長等職務。他又曾擔任商務部進出口公平貿易局副局長、條約法律司副司長、司長，掛職任青島市委常委、副市長，商務部部長助理兼黨組成員等。自2021年2月起，李成鋼擔任中國常駐世界貿易組織代表、特命全權大使。
現年59歲的陳曉東是安徽廬江人，1987年進入外交部工作，先後擔任駐埃及大使館參贊，外交部西亞北非司參贊、副司長、司長，駐伊拉克大使，駐英國大使館公使，駐新加坡大使和駐南非大使等。陳曉東去年3月開始擔任外交部副部長，直至今次調職。
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