李成鋼任華商務部國際貿談代表

另外，陳曉東免除外交部副部長職務，任命為國家國際發展合作署署長，原署長羅照輝被免除職務。許甘露被免除公安部副部長、國家移民管理局（中國出入境管理局）局長職務，由王志忠接任國家移民管理局（中國出入境管理局）局長。

資料顯示，現年58歲的李成鋼是安徽太湖人，1989年從北京大學法律系畢業後進入對外貿經濟合作部工作，歷任反傾銷調查處副處長、處長，商務部進出口公平貿易局壁壘調查處處長等職務。他又曾擔任商務部進出口公平貿易局副局長、條約法律司副司長、司長，掛職任青島市委常委、副市長，商務部部長助理兼黨組成員等。自2021年2月起，李成鋼擔任中國常駐世界貿易組織代表、特命全權大使。