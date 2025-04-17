與美談關稅進展微 歐準備擴反制應對

【本報綜合報道】美國與歐盟正進行關稅談判，美媒周二指談判進展甚微，華府表明不會立即撤銷針對歐盟的對等關稅、汽車和金屬關稅。歐盟正準備更多反制措施應對談判一旦破裂，同時加快與其他國家達成貿易協議，加強單一市場運作。

貿易專員仍不清楚對方立場 報道指，歐盟貿易專員塞夫措維奇周一在華盛頓與美國商務部長盧特尼克和貿易代表格里爾會面兩小時，但塞夫措維奇仍不清楚美國立場，難以確定美方目標。美國官員表示，20%對等關稅，以及針對汽車和金屬等的其他關稅不會立即取消，產業關稅需要維持，但部分汽車關稅可透過增加對美投資、生產和出口來抵銷。如果美國出口未能提振，未來上調關稅是無可避免。

對於鋼鋁關稅及潛在的銅關稅，美國希望歐盟提出建議，同時提出了實施共同關稅的可能性。歐盟也提議增加採購美國液化天然氣，但美方並未表現出太大興趣。美國亦想歐洲化學公司在美國生產更多用於製藥業的前體，整合供應鏈，享有優先採購權，並建議歐盟提高藥品價格。美國官員還堅持討論非關稅壁壘，例如數碼和人工智能法規、食品標準，雙方將繼續在技術層面討論。