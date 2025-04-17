傳華停收波音飛機 特朗普斥違背協議

【本報綜合報道】美媒引述知情人士報道，中國已要求國內各航空公司暫停接收待交付的美國波音飛機，並停止向美國公司購買任何飛機相關零件及設備。美國總統特朗普周二批評中方違背協議。

特朗普在自家社交網寫道：「有趣的是，他們剛違背了與波音的重大協議，稱他們不會接收已完全承諾購買的飛機。」他又批評中方未能履行在他首個任期達成的貿易協議承諾，指中國答應購買的，只買了一部分，毫不尊重拜登政府。

由於中國上周宣布加徵美國商品125%關稅，美國製造飛機及零件成本增加一倍以上，中方航空公司恐怕難以接受。報道指，上述命令正是宣布反制美國對等關稅措施之後發布，同時考慮向租賃波音飛機且面臨更高成本的航空公司提供援助。報道另提及，部分飛機可能在對等關稅宣布前已完成交割及支付，或將按照個案處理，允許進入中國。

中方：重視與巴西展航空合作 針對上述報道，中國外交部發言人林劍昨日回應稱，不了解有關情況。談及中方是否會加強與巴西航空工業公司合作，他表示，巴西是航空大國，中方重視與巴西開展包括航空在內各領域務實合作，樂見中國航空公司根據市場化原則同巴方展開相關合作。