美國安調查進口關鍵礦產 為徵稅鋪路

特朗普在白宮簽署命令，指示商務部長盧特尼克根據1962年《貿易擴展法》第232條對進口關鍵礦產啟動國家安全調查，研究鈷、鎳和17種稀土元素等全部關鍵礦產，以及鈾和美國聯邦官員認為必要的任何其他元素的市場動態，以確定潛在關稅。行政命令指出，美國對進口的依賴及供應鏈的脆弱性增加了國家安全、國防準備、價格穩定、經濟繁榮與韌性面臨的風險。

特朗普在第一任期也曾利用《貿易擴展法》第232條對全球鋼鐵和鋁徵收25%關稅，今年2月再以此法對潛在的銅關稅展開調查。稀土是由17種元素組成，廣泛應用於國防、電動車、能源和電子工業，但美國只有一座稀土礦，其加工供應大部分來自中國。另外，美國目前開採加工的鋰資源量很少，也只有一座鎳礦，沒有鎳冶煉廠，也沒有鈷礦或精煉廠。美國擁有多個銅礦，但只有兩座銅冶煉廠，依賴其他國家來處理這種關鍵金屬。本月較早前，北京對稀土出口實施限制，反擊特朗普的關稅措施。