美反報復徵245%關稅 中方轟失理性拒跟隨

重申貿易戰無贏家 北京不願也不怕打 美國政府對中國貨徵收125%對等關稅，疊加此前因芬太尼問題開徵的20%附加關稅，意味美對華關稅稅率達145%。白宮周二公布有關對進口關鍵礦產啟動國家安全調查的行政命令中，列明中國因為報復關稅行動，其貨品面臨高達245%關稅。在北京，商務部周三回應指，美方將關稅工具化、武器化已到毫無理性地步，中方不予理會。

白宮沒有正式公布新關稅措施，有美媒日前則統計不同進口中國商品的關稅稅率，其中注射器和針頭的稅率就因今年以前的關稅、鋼鋁和汽車關稅、附加關稅、對等關稅疊加而高達245%。在北京，外交部發言人林劍周三被問及245%稅率時指，具體稅率數字可以問美方，他強調中方已多次闡明在關稅問題上的嚴正立場，這場關稅戰是美方發起的，中方採取必要的反制措施，是為了維護自身的正當權益和國際公平正義，完全合理合法。

林劍：美關稅數字遊戲毫無意義 林劍重申關稅戰、貿易戰沒有贏家，中方不願打，但也絕不害怕打。商務部周三晚表示，注意到中國出口美國的個別商品累計各種名目的關稅已達到245%。這充分暴露了美方將關稅工具化、武器化已經到了毫無理性的地步。中方此前已就美單邊加徵關稅多次闡明立場，對於美方這種毫無意義的關稅數字遊戲，中方不予理會。但倘若美方執意繼續實質性侵害中方權益，中方將堅決反制，奉陪到底。

白宮引述特朗普：球在中國那邊 白宮發言人萊維特周二表示，已有超過15國提出關稅協議提案，正被積極考慮中，相信很快能宣布一些協議。美國總統特朗普先前表示，若中國批准字節跳動旗下短影音應用程式TikTok出售，就會考慮降低中國輸美貨品關稅作為交換。記者問萊維特這項提議是否仍算數，她引述特朗普最新聲明回應表示，球在中國那邊，中國需要和我們達成協議，我們不一定要和他們達成協議。她說：「中國除了規模更大之外，和其他國家並沒甚麼不同，中國想要我們擁有的東西、也是每個國家都想要的——美國消費者。換言之，他們需要我們的錢。」

針對中美能否通過談判解決貿易爭端，中方多次強調美方應先停止威脅訛詐，在平等、尊重、互惠的基礎上同中方對話。有美媒周三引述消息報道，中美對話的前提是中方需要先感受到美方的尊重，其中一大阻礙是特朗普內閣官員時常對中國發表尖銳言論，例如先前美國副總統萬斯形容中國人為「鄉巴佬」等。令中方不滿的是，總統特朗普並未否認相關觀點，代表他對此持默認態度。

報道另提到，在中美開始對話前，中方希望美國解決其國家安全問題，特別是台灣問題，還希望雙方能指定一名聯絡人來監督談判，為兩國領導人最終舉行峰會鋪路。中方對於美方人選沒有偏好，但希望其地位有足夠分量，並能協助準備一份中美領導人會晤時可以簽署的協議。本報綜合報道

特朗普表示，球在中國那邊。 白宮發言人萊維特