海軍艦艇 下周三起5天開放 即日網約登記參觀

【本報綜合報道】今年是海軍成立76周年，北部戰區海軍周三宣布，自下周三至本月27日在山東省青島港三號碼頭及青島奧帆中心碼頭，分別舉辦海軍艦艇免費參觀活動。民眾可免費預約參觀052D改進型導彈驅逐艦唐山號、054A型導彈護衞艦日照號及903型綜合補給艦可可西里湖號等。

實名制 每人限預約一次 民眾可關注微信公眾號「北海艦隊」，再進入「艦艇參觀」程式，按提示網上預約登記。上述預約程式周三已正式上線，隨後3天中午各發放門票一次，至周五就會關閉預約通道。網上預約採取實名制，民眾需以第二代居民身份證登記，屆時可持身份證經閘機辨識進入碼頭參觀，每人限預約參觀一次。

在青島奧帆中心碼頭，民眾可參觀052D型導彈驅逐艦成都號及054A型導彈護衞艦臨沂號，不過在艦艇內部通道不得攝影。在活動舉行日期內，每天早上8時30分至11時30分、下午2時至5時30分，分為上、下午兩個參觀時間段，參觀截止時間前一小時關閉入口閘機通道。