超市結業清貨 失逾500購物車

【本報綜合報道】貴州貴陽市一間超市在關閉分店前數日進行「清倉大甩賣」，詎料丟失超過500多輛購物車，翻查閉路電視發現是附近居民購物後，將購物車推出超市至今未歸還。超市周一向物業管理公司發布溝通函，要求對方協助尋回購物車。物業管理公司工作人員周二回應，目前已報警處理。

發函物管求助 迄找回30輛 網傳一份永輝超市發給貴州宏立城物業服務有限公司的「溝通函」，引發關注。內容提及超市清倉期間遺失大量購物車，由於數量多且價值高，目前已報警處理，要求物業方通知附近居民盡快歸還至超市出口處，並協助處理。超市工作人員證實該文件由所屬公司發出，具體分店是貴陽市花果園大街，目前已經永久關閉。

超市負責人表示，清倉最後兩天因客流量大，晚上員工看護工作可能有疏忽才會出現上述情況。超市事後聯繫物業方對周邊社區展開排查，已成功找回超過30輛購物車。物業方工作人員周二表示，確實收到上述函件，已陸續有居民歸還購物車。