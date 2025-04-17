假李煜墓成打卡點 洛陽文旅部門澄清

【本報綜合報道】河南洛陽孟津區邙山近年有人為南唐後主李煜立墓碑，吸引不少遊客前往祭奠和打卡，墓碑附近更陸續出現唐代詩人王之渙、孟郊等古人墓碑。有文博愛好者表示，這些都是有人私立的假墓碑。當地文化和旅遊部門近日再次澄清，相關地點沒有經過科學考古發掘。

稱未經科學考古發掘 洛陽邙山陵墓群是中國最大的古墓群，眾多帝王將相、社會名流安息在此，曾被譽為「東方金字塔」。近年有人在邙山為眾多古人立墓碑，逐漸成為網紅打卡點，更出現「李煜王之渙粉絲休息處」等設施。近日有人提議以民間在邙山所立李煜墓碑為核心打造成景區，但文旅部門再次澄清，該處是沒有經過科學考古發掘，缺乏直接物證，暫不宜認定為「李煜墓」。

文博愛好者小莫（化名）經常尋訪名人墓葬，他也關注到上述情況，稱之為「洛陽北邙山假墓碑事件」。他又解釋，目前李煜墓、王之渙墓等相關名人墓地的具體位置尚無定論，這些墓碑位置是捏造的，「提醒訪古同好擦亮眼睛」。