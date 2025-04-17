遲去年11天入汛期 廣東通告加強防備

內地大部分地區只有一個汛期，而華南地區在4月至6月已經多雨，前汛期期間的降雨主要是冷暖氣流交匯等原因形成的強對流雨。後汛期通常出現在7月至10月，這期間的降雨則主要受到颱風、熱帶輻合帶等熱帶天氣系統影響。每年的3月至4月，廣東、廣西、福建、海南其中一個省區，累計50%或以上的監測站出現日降雨量大於或等於38毫米，即可宣布華南地區正式入汛。1961年以來，廣東多為華南入汛最早的地區。本報綜合報道