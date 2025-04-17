沙縣擬建全國首個功勳犬康養基地

【本報綜合報道】為了向退役搜救犬、警犬及軍犬等工作犬提供公益性康養服務，福建省三明市沙縣區政府辦公室近日宣布，將建立全國首個功勳犬康養基地暨文化園，同時弘揚牠們奉獻精神之餘，亦幫助當地建設成為有溫度寵物友好型城市。

確保享受舒適生活

根據倡議，功勳犬康養基地將配備專業獸醫及護理團隊，確保一眾退役功勳犬能享受舒適生活，亦會設立功勳犬文化園，透過雕塑及數碼檔案庫等形式，記錄並展示功勳犬事迹及精神，成為社會公眾紀念與學習場所。此外，區政府也會設立愛犬基金，用於功勳犬康養、醫療及文化園維護，接受社會捐贈，公開透明管理，結餘資金還將用作救助流浪犬。