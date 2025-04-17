沙縣擬建全國首個功勳犬康養基地
【本報綜合報道】為了向退役搜救犬、警犬及軍犬等工作犬提供公益性康養服務，福建省三明市沙縣區政府辦公室近日宣布，將建立全國首個功勳犬康養基地暨文化園，同時弘揚牠們奉獻精神之餘，亦幫助當地建設成為有溫度寵物友好型城市。
確保享受舒適生活
根據倡議，功勳犬康養基地將配備專業獸醫及護理團隊，確保一眾退役功勳犬能享受舒適生活，亦會設立功勳犬文化園，透過雕塑及數碼檔案庫等形式，記錄並展示功勳犬事迹及精神，成為社會公眾紀念與學習場所。此外，區政府也會設立愛犬基金，用於功勳犬康養、醫療及文化園維護，接受社會捐贈，公開透明管理，結餘資金還將用作救助流浪犬。
當地也會根據三明沙縣現代化實戰消防綜合訓練基地全災種模擬場景，其中涵蓋地震廢墟、水域激流、高溫煙幕等28類災害環境，建設全國搜救犬實戰訓練「標竿高地」，將建造集種犬繁殖、凍精技術、專業訓練於一體綜合基地，並專注於培育搜救犬、導盲犬、精神撫慰犬等專業工作犬。
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