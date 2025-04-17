內地盼商家開闢貿易新渠道

內地海關總署周二召開進出口企業、行業協會商會座談會，該署署長孫梅君表示，希望企業家堅定信心、迎難而上，放眼全球、破局求變，進一步優化產業布局，拓展多元化市場，加快產品轉型升級，開闢貿易新渠道新方式，利用好國際國內兩個市場，以自身發展的確定性應對外部環境的不確定性。（綜合報道）