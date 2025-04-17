漁民撈出水下竊密裝置 破獲境外間諜關係網

【本報綜合報道】內地有漁民早前捕魚時，打撈出某國在中國海域投放的新型水下竊密裝置。該漁民之後配合國家安全機關將犯罪分子一舉擒獲，並挖出某國在中國境內經營多年的間諜關係網。

向國安機關舉報配合 內地國家安全部周三在微信公眾號披露有關案情時指出，某日清晨，漁民老陳撈起一個形狀奇怪的裝置，懷疑是外國間諜的竊密裝置，於是撥打國家安全機關舉報受理電話說明情況。同一時間，境外某機構收到報警，判斷投放的裝置可能被打撈並駛向中國某港口。於是立即指揮其在中國長期潛伏的劉×前往打探裝置下落，重金購買並速運出境。惟劉×的一舉一動早在國家安全機關的掌控之中。辦案人員一方面與漁民保持聯絡，另一方面繼續偵控劉×的行蹤。

當漁船駛入港口，老陳撈到竊密裝置的消息在碼頭上傳開，但其實國家安全機關幹警早在近海處將該水下裝置安全轉移。這時劉×偽裝成獵奇收藏者，向老陳開出高價想要重金購買該竊密裝置。國家安全機關其後順藤摸瓜，一舉挖出某國在中國境內經營多年的間諜關係網絡，依法開展了打擊處置。老陳因舉報配合有功，得到國家安全機關表彰獎勵。