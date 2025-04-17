美菲年度聯演 將聚焦跨領域協同

【本報綜合報道】美國和菲律賓年度聯合軍事演習「肩並肩」將在下周一至5月9日舉行，被指針對中國。菲律賓軍方於周二形容這次演習接近全面戰鬥測試，視為國防預演。

菲方指接近全面戰鬥測試 肩並肩軍演菲方發言人洛基科（Michael Logico）周二公布，美國、菲律賓和澳洲將分別派出9,000名、5,000名和200名士兵參演，日本自衞隊作為觀察員，波蘭、捷克等國將首次作為觀察員參加，參演總人數低於2023年的1.76萬人。

演習將聚焦跨領域協同，包括海上和空中防禦，演習範圍從巴拉望島延伸至呂宋島北部，面向南海和台灣地區。洛基科表明，演習範圍並非隨機選擇，演習本身有助抵抗來自其他國家的影響行動。他又強調無論國家大小，都有絕對和不可剝奪的自衞權利，也有權與夥伴和盟友進行防禦訓練。

美國在去年肩並肩軍演中向菲律賓北部部署堤豐中程導彈系統，搭載戰斧巡航導彈射程可達中國和俄羅斯，覆蓋整個台灣海峽，令中國大為不滿。