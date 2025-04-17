美軍擬增兵沖繩制華 冀全面作戰能力強化

瀕海作戰團料2027年升至2000人 美國目前在日本沖繩部署第12海軍陸戰隊瀕海作戰團，應對中國在印太地區威脅。第12海軍陸戰隊瀕海作戰團團長埃爾特林厄姆（Peter Eltringham）周二預計，到2027年，該團人數將從目前1,300人增至2,000人，屆時將具備全面作戰能力。

自2023年從海軍陸戰隊第12陸戰團重新整編而成，第12海軍陸戰隊瀕海作戰團已組建瀕海防空營、瀕海後勤營，並在最近組建瀕海戰鬥隊，其由海軍陸戰隊第4陸戰團第一營步兵組成。埃爾特林厄姆周二在五角大樓媒體電話會議上表明，上述單位不會單獨部署，而是作為系統和團隊的組成部分，部署到嚴峻的瀕海關鍵地帶。

日本主張先島群島主權，當中包括中國釣魚島。埃爾特林厄姆指出，第12海軍陸戰隊瀕海作戰團任務將是在先島群島奪取和防禦瀕海地帶、擴展聯合感測和指揮與控制網絡，並建立遠程精確火力，以支援海上拒止和海上控制。他補充，群島為海軍陸戰隊提供空間演練海域意識，確保與日本自衞隊共同運用和整合能力。

日本年度軍費佔GDP1.8% 與此同時，日本防衞大臣中谷元周二透露，2025年度原始預算防衞費及相關經費，共達到9.9萬億日圓（約5,346億港元），相當於2022年度本地生產總值（GDP）約1.8%。他提及，2025年度原始預算防衞費約為8.5萬億日圓（約4,590億港元），相關經費則為1.5萬億日圓（約810億港元）左右。

防衞省稱，在相關經費中，與防衞相關研究開發、公共基建、網絡安保及國際合作經費總共約為4,890億日圓（約264億港元），其餘屬美軍整編經費、海上保安廳預算及聯合國維和行動預算等。為了徹底加強防衞力，日本政府提出到2027年度防衞費及相關經費總計佔比應達到GDP約2%目標。首相石破茂曾表示，防衞費基於安保環境而有所增加，如有必要可能會超過GDP的2%。

中方強調台灣問題屬內政 較早前，日媒披露日美「利刃-2024」聯合演習首次針對「台海有事」場景，模擬戰鬥機發射反艦導彈攻擊解放軍登陸艦隊。在北京，國防部新聞發言人張曉剛周三回應指，中方一貫主張美日軍事合作不得針對第三國，不得危害地區和平發展，強調台灣問題純屬中國內政，如何解決是中國人自己的事。有關方若執意打台灣牌、甚至不自量力地搞軍事挑釁，必將付出難以承受的代價。另對於有指美國2026財政年度國防預算，或將首次達到一萬億美元（約7.8萬億港元），張曉剛指，窮兵黷武不會讓美國再次偉大。本報綜合報道

美軍第12海軍陸戰隊瀕海作戰團團長 埃爾特林厄姆 部署在日本沖繩的美軍第12海軍陸戰隊瀕海作戰團將增兵制華。