馬斯克官場受擠 企業貢獻難替代

美國總統特朗普的愛將馬斯克，在政府效率部（DOGE）的作為，連一些共和黨議員都開始承受不了。尤其是馬斯克公開反對特朗普加徵關稅的政策，又與這政策幕後主腦、白宮貿易顧問納瓦羅爭吵，馬斯克指納氏「比一袋磚頭還蠢」，又疑似指桑罵槐指摘特朗普，令他在特朗普政府中的地位受到質疑。

身份與利益衝突 馬斯克在特朗普團隊中的處境，比國務卿魯比奧及財長貝森特更棘手。身為世界首富，馬斯克走進特朗普的執政圈，面臨各種角色和利益衝突。首先，眾所周知，他在中國擁有龐大的經濟利益，旗下的特斯拉享受不少中國政府的優待，他亦曾稱讚中國在建築、交通基建（如車站和高鐵）的世界領先地位，並強調中國並無侵略其他國家的意圖，因此一直被認為是中國的「同情者」，甚至被看作可擔當華盛頓與北京政府間的中介人。

在特朗普的第一個任期，馬斯克曾對特朗普的政策發表過嚴厲批評，並傾向支持希拉妮。他在2019年決定在上海投資特斯拉超級工廠，並在翌年開始生產。很快地，上海工廠的產量超越了美國德州及加州，到2024年，其年產量更是特斯拉全球產量的逾50%。當年，中國政府還為特斯拉提供了5.21億美元的低息貸款，並由於是綠能汽車生產商，特斯拉在中國享有15%的企業稅，低於一般外國汽車的25%。

此外，由於特朗普政府2018年已對華加徵關稅，馬斯克的上海工廠便將90%以上的生產使用中國組件，並全部不銷往美國，以避開進口稅。他還在中國謀求發展車用電池和智能駕駛軟件的研發和生產。惟馬斯克的巨大汽車業務與綠能發展，卻與美國傳統汽車業利益相衝突，使他與化石能源及傳統汽車業結怨，且在中國而非在美國投資研發，也一定程度上令特氏團隊不滿。另馬斯克主導的DOGE可深入各政府部門查核帳目，使其團隊掌握不少大財團與政府的瓜葛，使許多財團不安，而他自身也有利益衝突問題。

然而，馬斯克的太空探索公司SpaceX所進行的大型航天計劃，以及「星鏈」（Starlink）衞星通訊服務，均是極具潛質的高尖科技，是美國政府重要的合作夥伴，也是美國經濟發展的新路向，連特朗普也稱讚馬斯克的SpaceX，是美國未來征服火星的希望。看來，儘管馬斯克是特朗普政府必提防及以戒心對待的「官員」，但其企業貢獻也使他無法被替代。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻