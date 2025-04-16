老鼠聞香煙咳嗽嘗苦味吞嚥 日研究證喉嚨感覺細胞觸發

【本報綜合報道】日本京都府立醫科大學等組成的團隊近日發表最新研究結果指，在老鼠喉嚨發現新的感覺細胞，會對香煙煙霧和苦味產生反應，引起咳嗽和下嚥。

新的感覺細胞分別存在於老鼠氣管入口的喉頭，以及位處食道入口的咽喉，前者會對香煙煙霧、空氣污染物質等含化學物質的外界刺激產生反應，引起咳嗽；後者則對苦味產生反應，促進吞嚥運動。如老鼠體內與上述感覺細胞功能相關的特定基因不發揮作用，即使給予其化學物質刺激也不會咳嗽。

助研治療慢性咳藥 團隊指，以往認為香煙煙霧導致咳嗽，是因為吸入煙霧粒子而受到物理性刺激，但今次研究現在發現煙霧化學成分可能是原因，意味如發現人類喉嚨也存在同樣感覺細胞，將有助開發慢性咳嗽治療藥物等。