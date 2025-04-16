澳洲實驗 石頭魚瘤提取毒素 遏牲畜腸道寄生蟲

【本報綜合報道】澳洲傳媒周日報道，詹姆士庫克大學研究人員發現，由石頭魚身上瘤狀凸起提取的毒液可以殺死蠕蟲或寄生胃腸道蠕蟲，同時不傷害哺乳動物體內細胞，有望用以解決澳洲本地綿羊等牲畜嚴重的寄生蟲感染問題。

研究人員首先將提取自玫瑰毒鮋及毒鮋魚的毒液，注入通常感染囓齒動物的鈎蟲幼蟲，出現很高死亡率。其後將毒液分成大小兩部分，用離心機再在鈎蟲上重新測試，結果顯示玫瑰毒鮋毒液所有毒性，而毒鮋魚毒液較小成分仍然有毒，意味是生物可利用的，易於在實驗室製成便宜藥丸供人服用。

或成替代療法控制感染 實驗最後階段包括在人類和其他哺乳動物細胞上測試有關成分，結果發現對這些細胞幾乎沒有影響。團隊指，如果這些成分被考慮用於治療領域，有望成為控制牲畜腸道寄生蟲的替代療法。