6巾幗乘火箭遨遊太空

隔62年再現全女班機組 俯瞰地球體驗失重 美國樂壇天后Katy Perry與其他5名女性在美國東部時間周一，一同乘坐美國電商「一哥」亞馬遜創始人貝索斯旗下太空公司藍色起源的新謝潑德號火箭升空，其後順利返回地球。這是自1963年前蘇聯女太空人捷列什科娃獨自完成太空任務以來，時隔60多年來首次出現全女性太空飛行機組。

藍色起源的直播畫面顯示，搭載6人的新謝潑德火箭於美國東部時間周一上午9時31分（本港時間周一晚上9時31分）從美國德州西部升空，前往距離地球表面超過100公里、國際承認的太空分界線卡門線，體驗片刻失重狀態，並透過窗口俯瞰地球壯麗景觀。

另5名女成員還包括貝索斯未婚妻桑切斯、美國哥倫比亞廣播公司主播蓋爾‧金、美國太空總署（NASA）前火箭科學家鮑威、越南裔民權活動家阿曼達‧阮（音譯）、電影製作人弗林。發射前夕，她們曾接受簡短太空訓練。

公司創始人迎接 整個飛行過程約11分鐘，她們乘坐的全自動駕駛太空船其後透過降落傘和緩衝降落系統安全返回地面。桑切斯首先步出艙外，與親自打開艙門迎接的貝索斯相擁。藍色起源的新謝潑德火箭專為付費乘客設計，提供短暫太空旅行體驗，這次是第11度載人飛行，該公司未透露一趟太空之旅要價。本報綜合報道