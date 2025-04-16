兩岸國際

馬來西亞前總理逝世

馬來西亞前總理阿卜杜拉‧巴達維周一逝世，終年85歲。2003年，執政了22年的時任總理馬哈蒂爾辭職下台，由阿卜杜拉‧巴達維接任，成為大馬第5任總理，直至2009年離任。他周日晚上因呼吸困難，被送入吉隆坡的國家心臟中心，延至周一晚上逝世。（綜合報道）
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