馬來西亞前總理阿卜杜拉‧巴達維周一逝世，終年85歲。2003年，執政了22年的時任總理馬哈蒂爾辭職下台，由阿卜杜拉‧巴達維接任，成為大馬第5任總理，直至2009年離任。他周日晚上因呼吸困難，被送入吉隆坡的國家心臟中心，延至周一晚上逝世。（綜合報道）