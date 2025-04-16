兩岸國際

美加州發生5.2級地震

美國加州聖迭戈周一發生5.2級地震，加州南部多地震感明顯。目前尚未有人員受傷和財產損毀報告。據美國地質勘探局監測結果，此次地震發生於當地時間上午10時08分，震央位於加州聖迭戈郡朱利安地區以南約5公里處，震源深度初報為13.4公里，之後修正為14.3公里。（綜合報道）
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