英府接管中資鋼企 任命臨時高層營運

【本報綜合報道】英國國會上周六通過緊急法案，讓英國政府接管由中國敬業集團控制的英國鋼鐵公司以維持其運作。英國鋼鐵公司周一表示，英國政府已批准任命兩名資深員工，分別出任臨時行政總裁和首席商務官。

在英格蘭北部斯肯索普鋼鐵廠房工作了14年的員工貝爾（Allan Bell）被任命為臨時行政總裁，而已在該廠工作19年的庫爾森（Lisa Coulson）則擔任臨時首席商務官。英國鋼鐵公司表示，這些任命已由一位部長簽署，強調唯一關注點是確保該公司在斯肯索普的生產能安全且可持續地進行，當務之急是確保高爐運行所需原材料，確保有專門人員操作，並讓員工保持最高水平的健康和安全。

指華非刻意讓工廠倒閉 英國商業及貿易大臣韋諾韜周日承認，英國過去做錯了決定，指摘保守黨允許中國企業經營敏感的基礎設施太過天真；又認為需要找到平衡點，某些產業較敏感，而中英之間很多貿易是在沒爭議的領域進行。但他並非指控某種外國干預行為，不認為中國政府刻意讓該工廠倒閉。