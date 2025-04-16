星洲總統解散國會 啟動大選5‧3投票

新加坡總統 尚達曼

【本報綜合報道】新加坡總統尚達曼昨日下午在總理黃循財的建議下解散國會，2025年新加坡全國大選正式啟動，下月3日舉行投票。

尚達曼發出國會選舉令狀，宣布下周三為2025年全國大選提名日。總理公署昨日下午發出文告指，尚達曼已在黃循財建議下解散國會。黃循財也建議提名日定在下周三，總統已同意。

4‧23作提名日 按照一般選舉程序，總統會在同一天頒布選舉令狀，選舉局隨後也會宣布提名日和投票日等相關詳情。根據規定，大選提名日和投票日須在國會解散起的3個月內舉行。

另一方面，新加坡下月13日起將發放500新加坡元（約2,945港元）社理會鄰里購物券，明年1月再發300新加坡元（約1,767港元），總計800新加坡元（約4,712港元）。今年1月發放的300新加坡元券已有97%家庭領取，消費額近3億新加坡元（約17.7億港元），其中逾1.42億新加坡元（約8.4億港元）用於小販與鄰里商店，1.57億新加坡元（約9.2億港元）用於超市，惠及約130萬戶家庭。

新加坡總理 黃循財