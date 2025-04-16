首爾航空 病婦開艙門圖「撤離」 客機被迫中斷起飛

稱患幽閉恐懼症 當局查證確認 南韓機場公社和警方昨日公布，首爾航空一架原計劃從濟州機場飛往首爾金浦機場的空中巴士A321客機，當天上午8時15分許一名女乘客突然打開艙門，導致滑行中的飛機被迫中斷起飛。該名女乘客供稱，自己患有幽閉恐懼症；濟州地方航空廳、國家情報院和警方正調查事故的確切原因。

載202乘客 擬濟州飛首爾 航班編號RS902的涉事客機搭載202名乘客，當地時間昨日早上8時15分（香港時間早上7時15分）在濟州機場進行起飛滑行時，該名30歲出頭的女乘客突然跑至前艙、並打開右側的應急出口，逃生滑梯隨即彈出，機長見狀立即緊急煞停。

停逾句鐘 旅客行程受阻 有乘客抱怨行程延誤，指客機在跑道上停留約一個多小時，南韓機場公社始派出牽引車，將客機拖離跑道，到停機坪進一步檢查維修。事件中沒有造成人員受傷，惟機上旅客行程大受影響，被迫等待轉搭另一班航班。該女乘客被當場控制，因涉嫌違反《航空保安法》而移送至機場警隊。她向警方供稱，因患有幽閉恐懼症而感到不適，所以打開艙門。警方調查發現，她確實因該疾病，正接受心理治療。

南韓國家情報院、機場警察與警方介入調查，初步排除恐襲可能性，並將進一步釐清事發原因。南韓近年多次發生乘客擅自開啟客機逃生門事件；2023年5月，一架載有194人、從濟州島飛往大邱的航班上，一名乘客在飛機降落前開啟逃生門，最終被判處有期徒刑3年、緩刑5年。本報綜合報道