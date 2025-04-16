華停稀土磁鐵出口 或永禁售予美軍企

【本報綜合報道】美媒周一報道，中美貿易戰加劇下，中國已暫停用途廣泛的關鍵稀土和磁鐵等礦物出口，報復美方大增對華關稅。據報中國政府正制訂新法規，一旦落實，可能永久禁止供貨給某些公司，包括美國軍事製造商。

恐切斷汽車航空供應 中方本月初限制6種稀土金屬和用其生產的特殊磁鐵出口，只有取得特殊出口許可才能運出中國。報道指，中國才剛開始着手建立許可證發放制度，引起業界高層恐慌，擔心這一過程可能持續拖延，境外相關礦物和產品供應或變得很慢甚至短缺，此舉恐切斷對全球汽車製造商、航空航天製造商、半導體企業和軍事承包商來說至關重要的零部件供應。

美國元素集團主席兼行政總裁席爾佛（Michael Silver）表示，該集團獲告知，要等45天才能核發出口許可，稀土金屬及磁鐵才能恢復出口。他指出，上個冬天已預料到中美貿易戰，為此增加庫存，足以滿足現有合約，同時等候中國發放相關許可。美國官員擔心貿易戰很快升級為國安危機，國防部正評估中方政策對美國武器製造系統的影響。