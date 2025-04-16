美稱仍盼與華達協議 貿易模式將異於往時

半導體藥品關稅邁向關鍵 調查由商務部引領 美國總統特朗普政府在打算對半導體與藥品進口加徵關稅方面邁出決定性一步，周一啟動了由美國商務部主導的調查。另外，美國財長貝森特表示，仍然希望與北京達成貿易協議，但新協議將會與過去的模式不同。

總統特朗普表示，關稅可以令有關產業的生產重回美國，關稅加得愈高，產業回來的速度愈快，又指之前宣布的關稅措施，已為美國帶來大量投資，亦顯現出美國經濟的強大力量。報道指，美國政府這項舉措是加徵關稅的前奏，可能進一步擴大特朗普發起的全面貿易戰。

擬對進口汽車零件暫豁免 依據發布在聯邦公報的兩項通知，美國商務部將就「半導體及半導體製造設備」和「藥品及藥品原料，包括成品藥物」進口對於美國國家安全的影響展開調查。

特朗普同日表示，考慮對進口汽車與零組件關稅實施臨時豁免，以便讓車廠有更多時間在美國建立生產設施，「我正尋找能幫助汽車製造商解決這個問題的方法。他們正改用加拿大、墨西哥及其他地方生產的零件，他們需要一點時間，因為這些零組件今後要在美國本土生產。」這番話可能會讓因為汽車與輕型卡車進口關稅而陷入困境的車廠鬆一口氣，但同時也為特朗普整體關稅政策增添更多不確定性。

傳華已下令停收波音飛機 另外，貝森特表示，華府仍希望與北京達成貿易協議，但表示任何美中談判都必須由高層主導，包括中美元首，因涉及龐大貿易數字，美方早前已向中國釋出善意，相信未來會與北京達成協議。與此同時，美媒昨日指中國已下令國內航空公司暫時停止接收美國飛機製造商波音公司旗下飛機，作為應對中美貿易戰一部分，並同時要求停止向美企購買任何與飛機有關設備及零件。報道另提及，部分飛機可能在對等關稅宣布前已完成交割及支付，或將按照個案處理，允許進入中國。

京指美無權評論中拉合作 貝森特早前稱中方在特定「全球南方」投資是貪婪行動，奪走當地礦產權令相關國家增加巨額債務。在北京，中國外交部發言人林劍昨日回應指，中國與各國包括「全球南方」國家開展經貿合作是基於國際規則和市場規律，給各國帶來實在好處；反指美國長期對拉美欺凌掠奪，讓拉美成為被切開的血管，美方無權對中拉合作品頭論足、指手畫腳。他另指，面對外部不確定性，中方將堅持「握手」而非「揮拳」、「拆牆」而非「築壘」、「聯通」而非「脫鈎」，將繼續做大貿易「朋友圈」，做強投資「引力場」。本報綜合報道