法總統促解除武裝 哈馬斯稱不可接受

【本報綜合報道】法國總統馬克龍周一在社交媒體發文，指他當日與巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯通話時表示，應該解除巴勒斯坦回教極端組織哈馬斯武裝，並且將其排除在外，在加薩地帶建立可信的治理方式。

馬克龍指，法方致力於全體被扣押人員釋放、重返持久停火、立即向加薩地帶提供人道主義救援。他認為應改革巴勒斯坦民族權力機構，這將有助於落實兩國方案。馬克龍此前在法國電視台播出的訪談節目中指，法國可能在今年6月承認巴勒斯坦國。他回應指，在適當時機承認巴勒斯坦國是正當的。馬克龍強調政治解決以巴衝突的重要性，同時呼籲一些支持巴勒斯坦的國家也承認以色列。哈馬斯一名高級官員稱，討論解除武裝對哈馬斯而言是不可接受，保留武裝是巴勒斯坦人民的基本權利，不容討論。