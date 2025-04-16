法總統促解除武裝 哈馬斯稱不可接受
【本報綜合報道】法國總統馬克龍周一在社交媒體發文，指他當日與巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯通話時表示，應該解除巴勒斯坦回教極端組織哈馬斯武裝，並且將其排除在外，在加薩地帶建立可信的治理方式。
馬克龍指，法方致力於全體被扣押人員釋放、重返持久停火、立即向加薩地帶提供人道主義救援。他認為應改革巴勒斯坦民族權力機構，這將有助於落實兩國方案。馬克龍此前在法國電視台播出的訪談節目中指，法國可能在今年6月承認巴勒斯坦國。他回應指，在適當時機承認巴勒斯坦國是正當的。馬克龍強調政治解決以巴衝突的重要性，同時呼籲一些支持巴勒斯坦的國家也承認以色列。哈馬斯一名高級官員稱，討論解除武裝對哈馬斯而言是不可接受，保留武裝是巴勒斯坦人民的基本權利，不容討論。
斡旋方提議停火45天
另外，以色列透過斡旋方埃及將加薩停火新提議交給巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯。哈馬斯周一晚發表聲明指，領導層正在研究收到的提議，並將在必要的協商完成後盡快提交答覆。一名要求匿名的哈馬斯官員表示，斡旋方的提議包括實施為期45天的停火，在此期間哈馬斯釋放部分活着的以色列被扣押人員。這名官員提到，提議還要求哈馬斯解除武裝，這一條款遭到哈馬斯堅決反對。
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