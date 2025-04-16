特朗普斥烏總統對導彈苛索 指其須為戰爭負責

稱烏對20倍大敵人開戰 另指摘普京拜登 繼一個多月前在白宮會談不歡而散後，美國總統特朗普周一再談及烏克蘭總統澤連斯基，痛批對方總是想要導彈，並且要對造成「數百萬人」喪生的俄烏戰爭負起責任。特朗普同時指摘俄羅斯總統普京及美國前總統拜登，又指自己正盡力阻止衝突。

特朗普在白宮橢圓形辦公室會見薩爾瓦多總統布克萊時談及澤連斯基，稱對方總是想買導彈。特朗普直言：「當你開始戰爭時，你知道你能贏得戰爭，對吧？你不會對體形是你20倍的人發動戰爭，然後指望別人給你一些導彈。」他隨後指出，戰爭造成的死亡應歸咎於3人，還包括普京和拜登。特朗普稱普京排第一，「也可以說拜登這個根本不知道自己在幹甚麼的人排第二」，強調自己所能做的就是試圖停止戰火。

特朗普不僅在發布會上連珠炮發，他周一再在自家社交平台發文寫道：「俄羅斯和烏克蘭之間的衝突是拜登導致的，不是我。在我任期的4年內，我阻止了衝突的發生。我與這場衝突無關，但正在盡力阻止死亡和破壞。如果2020年總統大選沒被操縱—那麼這場可怕的衝突就永遠不會發生。澤連斯基和拜登的所作所為真是糟糕透頂，竟然讓這場鬧劇得以發生。有很多方法可以阻止它發生。但那都是過去了。現在我們必須盡快阻止它，真可悲！」

克宮稱與美接觸積極且有益 克里姆林宮發言人佩斯科夫昨日表示，俄美在烏克蘭問題上沒有明確的協議大綱，但有朝這個方向前進的政治意願。他指出，與美國的接觸是積極和有益的，但拒絕給出任何可能的和平解決方案的時間表。較早前，澤連斯基周一表示俄烏衝突終將通過外交方式結束，俄羅斯無法佔領整個烏克蘭，而烏克蘭自身也缺乏完全解除俄方佔領的實力，這一現實狀況決定了外交途徑是解決衝突的必然選擇。但他強調，烏克蘭堅決不承認被佔領土歸屬於俄羅斯。

美特使指談判關鍵在5領土 另外，早前訪俄與普京會晤的美國中東問題特使威特科夫周一表示，普京要求實現永久和平，對與烏克蘭達成協議持開放態度，他看到和平協議正在成形。威特科夫透露，要達成協議關鍵在於「5個範圍的領土」，但未提供詳情。他又指，美俄之間的商業交易也是談判一環，兩國關係有可能重塑，也能為該地區帶來真正穩定。俄羅斯總統對外投資與經濟合作特別代表、俄羅斯直接投資基金總裁德米特里耶夫昨日回應指，普京與威特科夫的會談富有成效。本報綜合報道