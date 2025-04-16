男童遭狗咬甩耳 家屬維權難

【本報綜合報道】內地近年來惡犬傷人事件頻生，內媒周一報道，貴州畢節市赫章縣一名7歲男童去年3月放學途中被3隻大型犬襲擊，導致左耳被咬掉及頭皮撕裂，全身多處重傷，其家屬至今仍在為未湊齊醫療費而苦惱。

該名男童被狗咬傷後休學一年，家屬舉債治療，目前已花費20萬元（人民幣‧下同，約21.3萬港元），而狗主人僅賠償5萬元（約5.3萬港元）。惟男童後續修復手術預計還需逾10萬元（約10.6萬港元），家屬陷入經濟困境。

料需32萬醫治 僅獲賠5萬 除男童外，江西、河南、貴州等地去年亦發生大型犬咬人事件，甚至導致兒童死亡。儘管全國多地已出台養犬管理條例，但執法不嚴和監管不到位等問題仍存在。有律師指，部分養犬人責任意識淡薄，違規飼養烈性犬、遛狗不牽繩等現象普遍，加劇安全隱患。

最高法去年2月公布典型案例，明確禁止飼養的烈性犬傷人時，飼養人須承擔全責，然而受害者仍經常面臨維權難問題。專家呼籲加強執法力度，完善處罰標準，同時提升民眾文明養犬意識，杜絕悲劇重演。